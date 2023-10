Egmating

Vermeintliche Frauenleiche entpuppt sich als Silikonpuppe

Egmating / Lesedauer: 1 min

Ein Absperrband der Polizei. (Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild )

Eine vermeintliche Frauenleiche in einem Wald in Oberbayern hat sich als Attrappe entpuppt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Waldarbeiter in Egmating (Landkreis Ebersberg) am Dienstag einen blauen Müllsack entdeckt, aus dem nackte Frauenbeine herausragten.

Veröffentlicht: 31.10.2023, 16:00 Von: Deutsche Presse-Agentur