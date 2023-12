Kriminalität

Vermeintlich hilflose Frau bespuckt und schlägt Polizisten

Fürth / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild )

Eine betrunkene Frau hat in Fürth einen Polizisten bespuckt und einem anderen in den Genitalbereich geschlagen, nachdem ihr die Beamten eigentlich zur Hilfe gekommen waren. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein Zeuge an Heiligabend die Einsatzkräfte verständigt, weil die 47-jährige Frau auf einem Gehweg lag und über Atemnot klagte.

Veröffentlicht: 26.12.2023, 15:34 Von: Deutsche Presse-Agentur