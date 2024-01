Biessenhofen

Verletzter Schwan führt zu zwei Auffahrunfällen

Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild )

Ein verletzter Schwan hat in Biessenhofen (Landkreis Ostallgäu) für zwei Auffahrunfälle gesorgt. Das ausgewachsene Tier lag am Samstagvormittag am Ortseingang auf der Straße, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.