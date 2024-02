Notfälle

Verletzter Mann im Krankenhaus gestorben: Kripo ermittelt

Dachau / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Wenige Tage nachdem er verletzt und in nasser Kleidung in seiner Wohnung in Dachau gefunden wurde, ist ein 68-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag...