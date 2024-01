Verletzte und hoher Sachschaden bei mehreren Unfällen auf A7

Mehrere Menschen sind bei zwei Auffahrunfällen auf der Autobahn 7 in Schwaben verletzt worden, darunter zwei Kinder. Zudem entstand ein Schaden von etwa 150.000 Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte. In beiden Fällen mussten die Unfallverursacher verkehrsbedingt abbremsen.

Bei Heimertingen (Landkreis Unterallgäu) konnte ein Autofahrer daraufhin nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in den vorausfahrenden Wagen. Eine hinter ihm fahrende Autofahrerin konnte ebenfalls nicht mehr ausweichen. Zwei Kinder, die im vordersten Auto saßen, kamen den Angaben zufolge mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Etwa eine Stunde später bemerkte ein Autofahrer bei Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) zu spät, dass eine vor ihm fahrende Autofahrerin wegen eines Staus abbremste. Im Auto der Frau wurde durch den Zusammenstoß eine Mitfahrerin leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Laut Mitteilung der Polizei wird nun gegen beide Unfallverursacher wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.