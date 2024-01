Brände

Verletzte, Millionenschaden und tote Rinder bei Brand

Tröstau / Lesedauer: 1 min

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr leuchtet ein Blaulicht. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Beim Brand einer Scheune auf einem Hof im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge sind laut Polizei drei Menschen verletzt worden, mehrere Rinder gestorben und ein Millionenschaden entstanden. Der Brand sei am späten Donnerstagabend aus zunächst unklaren Gründen in einer Scheune in Tröstau ausgebrochen, teilte die Polizei am Freitag mit.