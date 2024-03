Verletzte bei Brand in Hochhaus: Kleinkind im Krankenhaus

Bei einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Oberbayern sind nach Angaben der Polizei fünf Menschen verletzt worden. Nach dem Feuer in Taufkirchen bei München in der Nacht auf Dienstag seien eine 29-Jährige und ihr ein Jahr alter Sohn wegen Verletzungen im Krankenhaus behandelt worden, teilte die Polizei mit. Die Frau habe Verbrennungen zweiten Grades erlitten, sagte eine Polizeisprecherin. Ihr Sohn sei wegen einer Rauchvergiftung behandelt worden.

Drei weitere Bewohner des Hauses hätten ebenfalls Rauchvergiftungen erlitten und seien in eine Klinik gebracht worden. Die Johanniter-Unfallhilfe hatte in einer ersten Mitteilung zunächst insgesamt neun Verletzte gemeldet, von denen fünf ins Krankenhaus gebracht worden seien.

Den Angaben der Polizei zufolge war das Feuer gegen 3.00 Uhr in einer Wohnung im Erdgeschoss des Gebäudes ausgebrochen, in der die 29-Jährige und ihr Sohn wohnten. Die Ursache für den Brand blieb zunächst unklar, die Polizei ermittelte.

Auch die Höhe des entstandenen Schadens blieb zunächst offen. Laut einer Polizeisprecherin war die Wohnung im Erdgeschoss, in der das Feuer ausgebrochen war, vorerst nicht mehr bewohnbar. Die anderen Bewohner hätten in ihre Wohnungen zurückkehren können.