Verhoeven: Milli-Vanilli-Geschichte passt gut ins Heute

Sein Film über die 1980er-Jahre-Erfolgsband Milli Vanilli passt nach Ansicht von Regisseur Simon Verhoeven gut in die heutige Zeit. „Dieses Thema, berühmt werden um jeden Preis, ist ein aktuelles Thema“, sagte der 51-Jährige am Montag bei der Weltpremiere des Films „Girl You Know It's True“ in München. „Der Film stellt sehr viele interessante Fragen über unsere Zeit“, sagte er auch in Hinblick auf das Influencer-Phänomen.

Verhoevens Film erzählt von dem einstigen Erfolgsduo Milli Vanilli - und dem wohl größten Betrugsskandal in der Musikgeschichte. Als Anfang der 1990er Jahre bekannt wurde dass Robert „Rob“ Pilatus und Fabrice „Fab“ Morvan ihre Hits wie „I'm Gonna Miss You“ nie selbst gesungen, sondern die Lippen nur zu den Stimmen anderer bewegt hatten, ging ein Aufschrei durch die Musikwelt.

Auch Morvan selbst war zur Weltpremiere nach München gekommen, in die Stadt, in der die Geschichte von Milli Vanilli einst begann, weil die beiden jungen Tänzer dort von Erfolgsproduzent Frank Farian entdeckt wurden. Sein Freund Pilatus war schon 1998 gestorben und in München beigesetzt worden.

Matthias Schweighöfer spielt Frank Farian in dem Film, der am 21. Dezember in die Kinos kommen soll.