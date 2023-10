Vergesslicher Lehrer löst ABC-Einsatz der Feuerwehr aus

Ein niederbayerischer Lehrer hat in einer Verkettung unglücklicher Umstände einen Feuerwehreinsatz samt Räumung der Turnhalle ausgelöst. Der Pädagoge wollte am Donnerstagnachmittag giftige Chemikalien entsorgen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Da er sein Mobiltelefon in der Schule in Buch am Erlbach (Kreis Landshut) vergessen hatte, fuhr er mit den Chemikalien im Auto zurück an den Arbeitsplatz. Dort angekommen, aß er einen Apfel und spürte Brennen sowie metallischen Geschmack im Mund.

Der Lehrer alarmierte die Rettungskräfte, die Feuerwehr rückte mit ABC-Schutz an und durchsuchte die Schule und die benachbarte Turnhalle. Letztere wurde geräumt. Laut Feuerwehr bestand für die Kinder aber zu keinem Zeitpunkt Gefahr. Ursache der Beschwerden des Lehrers waren demnach wahrscheinlich Rückstände der Chemikalien an den Händen. Transportiert hatte er unter anderem Salz-, Salpeter- und Borsäure.