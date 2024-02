Verfolgungsjagd mit Polizei: 19-Jähriger ohne Führerschein

Ein 19-Jähriger hat sich in Augsburg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Zwei Beamte wurden leicht verletzt, als sie dem jungen Mann in der Nacht auf Sonntag ausweichen mussten und sich ihr Streifenwagen überschlug, wie die Polizei mitteilte. Der 19-Jähriger war zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit vor einer Kontrolle geflohen. Nachdem sich der Streifenwagen überschlagen hatte, fuhr der 19-Jährige mit seinem Auto weiter. Wegen einer Schranke hielt er den Angaben nach schließlich an einem Sportplatz.

Weitere dazu gerufene Streifenwagen konnten sein Auto schließlich blockieren. Der 19-Jährige versuchte noch zu wenden, stieß dabei aber laut Polizei gegen einen Streifenwagen. Der Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer wurden vorläufig festgenommen. Die Beamten bemerkten, dass das Auto nicht zugelassen war. Zudem hatte der 19-Jährige den Angaben zufolge keine Fahrerlaubnis. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.