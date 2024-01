Kriminalität

Verfolgungsjagd durch Landau: Zwei Polizisten verletzt

Landau a. d. Isar / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild )

Ein Autofahrer hat sich in Landau an der Isar (Dingolfing-Landau) eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der Wagen war in der Nacht zum Samstag mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, weshalb eine Streife ihn kontrollieren wollte, berichtete die Polizei am Samstag.