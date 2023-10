Verdächtiger stirbt Tage nach gewaltsamem Tod seiner Frau

Wenige Tage nach dem gewaltsamen Tod seiner Ehefrau ist der verdächtige Ehemann seinen Verletzungen erlegen. Er sei am Montag in einem Krankenhaus gestorben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der 64-Jährige soll seine gleichaltrige Frau mit einem Messer in deren Wohnung in Aschaffenburg tödlich verletzt haben. Danach soll er sich aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss gestürzt haben. Der Deutsch-Russe war am 27. September festgenommen worden, nachdem seine Frau leblos in der Wohnung entdeckt worden war. Die Hintergründe der Attacke sind bisher ungeklärt.