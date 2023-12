Verdächtiger Gegenstand: Berufsschule in Erlangen geräumt

Wegen eines verdächtigen Gegenstands ist eine Berufsschule in Erlangen am Mittwoch von der Polizei geräumt worden. Das Gebäude sei inzwischen leer und es bestehe keine Gefahr für Unbeteiligte, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Um was es sich bei dem Gegenstand genau handelt, war zunächst unklar. Spezialisten der Polizei sollten den Gegenstand nun untersuchen. Eine Person aus der Schule hatte die Polizei demnach gegen 10.00 Uhr über den verdächtigen Gegenstand informiert.