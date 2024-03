Verdächtige in 25 Jahre altem Mordfall legen Beschwerde ein

Kriminalität

Würzburg / Lesedauer: 1 min

Das Justizzentrum Würzburg. (Foto: Heiko Becker/dpa/Archivbild )

Mord verjährt nicht - und so werden Altfälle immer mal wieder aufgerollt. 25 Jahre nach dem ungeklärten Tod eines türkischen Gastwirts in Würzburg kommt plötzlich Bewegung in den Fall.