Verdächtige festgenommen nach Angriff auf Mann an Haustür

Nach einem gewalttätigen Angriff auf einen 55-Jährigen Ende Februar in Odelzhausen in Oberbayern hat die Polizei nun drei Verdächtige gefasst. Sie kämen zum Teil aus dem sozialen Umfeld des Mannes, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mit. Nähere Angaben machte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht. Im Laufe des Donnerstags sollte zudem bei Olching (Landkreis Fürstenfeldbruck) eine Waldfläche nach Beweismitteln abgesucht werden.

Der 55-Jährige war am Abend des 28. Februar beim Verlassen seines Hauses in Odelzhausen (Landkreis Dachau) zusammengeschlagen und schwer verletzt worden. Eine unbekannte Person soll ihn angegriffen und ihm mehrfach auf den Kopf geschlagen haben. Anschließend flüchtete der Täter. Der Mann kam schwer verletzt in eine Klinik. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.