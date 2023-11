Fürth

Verdacht auf Rauschgifthandel: 77-Jährige mit Sohn verhaftet

Eine Frau von 77 Jahren und ihr 45 Jahre alter Sohn sind wegen des Verdachts auf großangelegten Rauschgifthandel in Fürth festgenommen worden. Gegen beide seien Haftbefehle ergangen, teilte die Polizei am Montag in Fürth mit.

Veröffentlicht: 06.11.2023, 15:24 Von: Deutsche Presse-Agentur