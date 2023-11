München

Verbrannter Mann unter Fußgängerbrücke identifiziert

München / Lesedauer: 1 min

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. (Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild )

Sechs Tage nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes unter einer Brücke am Englischen Garten in München hat die Polizei dessen Identität festgestellt. Das Opfer ist ein 78-Jähriger, der im Landkreis München geboren wurde, wie das Polizeipräsidium am Mittwoch mitteilte.

Veröffentlicht: 29.11.2023, 17:21 Von: Deutsche Presse-Agentur