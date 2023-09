Klimakrise

VDA und IAA–Kritiker diskutieren über Mobilitätswende

München / Lesedauer: 1 min

Bei einer öffentlichen Podiumdiskussion sprechen Arko Kröger (#IchBinArmutbetroffen, l-r), Simon Lachner (Letzte Generation), Julian Freihölzer (BUND Jugend) und Simon Schütz (Verband der Automobilindustrie e.V (VDA) am Karlsplatz miteinander. (Foto: Uwe Lein/dpa )

Kurz vor Beginn der IAA Mobility haben Vertreter des Veranstalters VDA und Kritiker der Messe am Rand der Münchner Fußgängerzone diskutiert. Die Positionen lagen dabei klar voneinander entfernt, wie auch die Moderatorinnen am Ende der von der Greenpeace–Jugend veranstalteten Runde am Samstag feststellten.

Veröffentlicht: 02.09.2023, 15:17 Von: Deutsche Presse-Agentur