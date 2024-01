Uschi Glas freut sich über Demonstrationen gegen rechts

Die Schauspielerin Uschi Glas ist begeistert von den vielen Demonstrationen gegen rechts in Deutschland. „Ich bin total froh und deshalb gut gelaunt, weil so viele Menschen auf die Straße gehen“, sagte Glas am Samstagabend am Rande des 48. Filmballs in München.

Besonders positiv stimme sie auch, wie viele junge Menschen auf die Straße gingen. Dass Menschen überhaupt aufstünden, habe sie in letzter Zeit vermisst. Zu der am Sonntag geplanten Demonstration in München wolle sie zusammen mit ihrem Ehemann gehen, betonte die 79-Jährige.