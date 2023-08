Bayreuth

Urteile zum Doppelmord von Mistelbach rechtskräftig

Die beiden Urteile zum Doppelmord an einem Arztehepaar aus dem oberfränkischen Mistelbach sind rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat die Revisionen der beiden Verurteilten als unbegründet verworfen, wie der BGH und ein Sprecher des Landgerichtes Bayreuth am Dienstag mitteilten.

