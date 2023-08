Oberlandesgericht München

Urteil geplant: Prozess um geplanten Mord an Regime–Kritiker

München

Im Prozess um einen geplanten Auftragsmord an einem tschetschenischen Regime–Kritiker soll am Donnerstag das Urteil am Oberlandesgericht München fallen. Der russische Angeklagte soll sich 2020 bereit erklärt haben, einen tschetschenischen Regimekritiker in Schwabmünchen bei Augsburg zu ermorden.

Veröffentlicht: 31.08.2023, 02:03 Von: Deutsche Presse-Agentur