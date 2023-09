Urteil gegen Duo nach Mord an 16–Jähriger rechtskräftig

Nach dem Mord an einer 16–Jährigen ist das Urteil gegen zwei Angeklagte rechtskräftig. Das Landgericht Memmingen hatte im November 2022 einen 26–Jährigen sowie eine erst 16 Jahre alte Jugendliche wegen gemeinschaftlichen Mordes verurteilt. Die Revision des Mannes gegen das Urteil habe der Bundesgerichtshof in Karlsruhe als unbegründet verworfen, teilte das Landgericht am Dienstag mit. Auch die 16–Jährige hatte Revision eingelegt, den Antrag dann aber zurückgezogen.

Der Mann war vom Memminger Landgericht zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden, seine junge Komplizin zu neuneinhalb Jahren Jugendstrafe. Das Duo mit deutscher Staatsangehörigkeit hatte nach Auffassung des Gerichts Ende 2021 in der Nähe des Memminger Flughafens das 16 Jahre alte Opfer unter Drogen gesetzt, mit einer Flasche niedergeschlagen und erstochen. Alle drei kannten sich und waren befreundet.

Die Strafkammer ging bei dem Urteil von einer Rachetat aus, die wesentlich von der angeklagten 16–Jährigen ausging. Hintergrund soll gewesen sein, dass die Freundschaft der Jugendlichen zerbrochen gewesen sei.