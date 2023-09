Unwetter–Geschädigte können Geld aus Härtefonds erhalten

Nach den Unwettern in Oberbayern und Schwaben können Betroffene finanzielle Hilfen beantragen. Voraussetzung ist eine existenzielle Notlage, teilte das Landratsamt Bad Tölz–Wolfratshausen am Freitag mit. Ziel sei nicht, die Schäden vollumfänglich auszugleichen. Anträge für den Härtefonds könnten bis Ende Oktober gestellt werden. Zusätzlich könnten Betroffene beim Finanzamt Steuererleichterungen beantragen.

Das bayerische Kabinett hatte am Dienstag beschlossen, für die stark betroffenen Landkreise Bad Tölz–Wolfratshausen, Garmisch–Partenkirchen und Aichach–Friedbeg finanzielle Hilfen in Höhe von 1,5 Millionen Euro bereitzustellen und Hagelschäden in die Nothilfeprogramme aufzunehmen. In den Gebieten hatten am letzten Wochenende im August Unwetter mit Hagel zu Millionenschäden geführt.