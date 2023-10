Unterhaching will nächste Pokal-Überraschung

Nach dem 2:0-Coup gegen den FC Augsburg will die SpVgg Unterhaching im DFB-Pokal für die nächste Überraschung sorgen. In der Zweitrunden-Partie gegen Zweitliga-Spitzenclub Fortuna Düsseldorf am Dienstagabend (20.45 Uhr/Sky) tritt der Fußball-Drittligist jedoch erneut als Außenseiter an. „Der Sieg tut uns für den Pokal gut“, sagte Abwehrspieler Raphael Schifferl nach dem jüngsten 3:0 gegen den SV Waldhof Mannheim. „Ich hoffe natürlich, dass es am Dienstag ähnlich gut für uns läuft.“ An erster Stelle steht für den Aufsteiger aber der Klassenerhalt in der 3. Liga. Alles Weitere sei „ein Zuckerl obendrauf“, sagte Präsident Manfred Schwabl.