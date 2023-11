Unfälle

Unter Pflastersteinen begraben: 31-Jähriger schwer verletzt

Allersberg / Lesedauer: 1 min

Ein Mann ist bei Arbeiten auf seinem Hof in Allersberg (Landkreis Roth) unter Pflastersteinen begraben und schwer verletzt worden. Der 31-Jährige habe am Samstag den Hof pflastern wollen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Veröffentlicht: 05.11.2023, 10:30 Von: Deutsche Presse-Agentur