Union-Trainer sieht bei Bayern-Sieg Rote Karte

Der deutsche Fußballmeister FC Bayern München hat durch einen 1:0 (0:0)-Sieg am Mittwoch im Nachholspiel gegen den 1. FC Union Berlin den Rückstand auf Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen auf vier Zähler verringert. Raphael Guerreiro (46. Minute) sorgte mit seinem Tor dafür, dass Trainer Thomas Tuchel nicht in noch größere Erklärungsnot gerät.

Union-Trainer Nenad Bjelica sah vor 75.000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena in München in der 74. Minute die Rote Karte. Der Coach hatte zuvor den Bayern-Spieler Leroy Sané attackiert und ins Gesicht gefasst.