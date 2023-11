Union im ersten Spiel nach Fischer mit Gosens und Trimmel

Das Interims-Trainerteam Marco Grote und Marie-Louise Eta setzt in seinem ersten Spiel beim 1. FC Union Berlin auf eine bewährte Abwehrformation. Die Innenverteidiger Paul Jaeckel, Robin Knoche und Diogo Leite stehen im ersten Spiel nach der Trennung von Urs Fischer gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Startelf. Dazu kommen als Außenverteidiger Kapitän Christopher Trimmel und Nationalspieler Robin Gosens, der unter der Woche zum zweiten Mal Vater geworden war. Andras Schäfer steht nach langer Verletzungspause wieder im Kader.

Bei den Gästen verändert Trainer Jess Thorup seine Mannschaft auf zwei Positionen im Vergleich zum Spiel gegen Hoffenheim vor der Länderspielpause. Arne Engels und Iago rückten in die erste Mannschaft.