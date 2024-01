Unfallflüchtiger verliert Kennzeichen und wird ermittelt

Leichtes Spiel für die Polizei: Ein Unfallflüchtiger hat im mittelfränkischen Stein (Landkreis Fürth) sein Kennzeichen verloren und konnte so schnell ermittelt werden. Zu dem Unfall war es Polizeiangaben zufolge in der Nacht zum Sonntag gekommen, als der 29 Jahre alte Mann beim Abbiegen das Auto einer 50 Jahre alten Frau übersah. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fahrerin leicht verletzt. Der Mann flüchtete daraufhin. Ein Zeuge fand das Kennzeichen und gab es an die Polizei weiter. Ein Alkoholtest bei dem Unfallflüchtigen ergab einen Wert von 1,1 Promille.