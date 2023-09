Oktoberfest

Unfall: Tüv-Abnahme an Achterbahn „Höllenblitz“ begonnen

Blauer Himmel strahlt über dem Fahrgeschäft „Höllenblitz“. (Foto: Felix Hörhager/dpa )

Neue Hoffnung auf einen Neustart der Familien-Achterbahn „Höllenblitz“ auf dem Oktoberfest: Nach dem Unfall mit acht Leichtverletzten am Samstagabend hat am Donnerstag der Tüv die Prüfung des Fahrgeschäft zur Abnahme für das Wiederanfahren begonnen. Das teilte die Sprecherin der Wiesn-Schausteller, Yvonne Heckl, am Donnerstag mit.

