Verkehrsunfall

Unfall nach Überholmanöver: Schaden in sechsstelliger Höhe

Memmelsdorf / Lesedauer: 1 min

Bei einem Unfall nach einem Überholmanöver in Oberfranken ist ein 35-Jähriger leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, entstand durch den Unfall am Mittwochnachmittag auf der Autobahn 70 im Landkreis Bamberg ein Schaden von rund 100.

Veröffentlicht: 21.09.2023, 10:57 Von: Deutsche Presse-Agentur