Verkehr

Unfall nach mutmaßlich illegalem Autorennen: Ein Verletzter

Hof / Lesedauer: 1 min

Ein Fahrzeug der bayerischen Polizei fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. (Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild )

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Hof leicht verletzt worden, nachdem er sich zuvor mutmaßlich ein Rennen mit zwei weiteren Autofahrern geliefert hatte. Wegen der Unfallspuren in Verbindung mit Aussagen von Zeugen bestehe der Verdacht eines illegalen Autorennens, teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Veröffentlicht: 22.09.2023, 11:23 Von: Deutsche Presse-Agentur