Unfall mit Schulbus mit 30 Kindern geht glimpflich aus

Nur wenige Hundert Meter vor einer Schule ist im Landkreis Regensburg ein Auto mit einem von 30 Kindern besetzen Schulbus zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Montag sei nach derzeitigem Stand niemand verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine 34 Jahre alte Autofahrerin sei mit ihrem Wagen in die Straße der Schule eingebogen und mit dem Bus kollidiert. Den Angaben zufolge war der Bus vorfahrtsberechtigt. Die Schulkinder hätten ihren Schulweg nach dem Unfall zu Fuß fortgesetzt.