Unfall mit Reh: Radfahrer mittelschwer verletzt

Ein Fahrradfahrer ist in Niederbayern mit einem Reh zusammengestoßen, das plötzlich die Straße kreuzte. Durch den Zusammenstoß sei der Mann mittelschwer verletzt worden und wurde in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach war der 40-Jährige am frühen Montagmorgen mit seinem Fahrrad bei Hebertsfelden (Landkreis Rottal-Inn) unterwegs, als das Reh unvermittelt auf die Straße sprang. Die Polizei schätzt den Schaden am Fahrrad auf etwa 3000 Euro.