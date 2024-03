Unfall mit Kleinbus: Kindergartenkinder an Bord

Rammingen / Lesedauer: 1 min

„Unfall“ ist auf dem Dach eines Polizeiautos zu lesen. (Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild )

In Schwaben ist am Montagmorgen ein Kleinbus mit Kindergartenkindern an Bord verunglückt. Ob jemand verletzt wurde, war zunächst unklar. Der Unfall ereignete sich nach Angaben...