Unfälle

Unfall mit Bus: Zwei Schwerverletzte, Feuerwehrhaus gerammt

Petting / Lesedauer: 1 min

Der Schriftzug 112 für die Notrufnummer steht auf einem Rettungswagen. (Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild )

Bei einem Unfall mit einem Bus und einem Wagen in Petting im oberbayerischen Landkreis Traunstein sind am Mittwoch zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Laufen berichtete, wurde dabei das Feuerwehrhaus gerammt und beschädigt.