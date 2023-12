Landkreis Würzburg

Unfall in Unterfranken: Ein Toter, vier Schwerverletzte

Bayern / Lesedauer: 1 min

Zwei verunfallte Fahrzeuge zwischen Röttingen und Tauberrettersheim am Straßenrand. (Foto: Höfig/NEWS5/dpa )

Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Staatsstraße in Unterfranken ist ein 44-jähriger Autofahrer am Freitag ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen wurden schwer verletzt, einer von ihnen - ein 19-Jähriger - schwebt in Lebensgefahr, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Veröffentlicht: 02.12.2023, 09:41 Von: Deutsche Presse-Agentur