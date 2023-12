Oberbayern

Unfall in Beilngries: Fußgängerin im Krankenhaus gestorben

Beilngries / Lesedauer: 1 min

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. (Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild )

Eine 72 Jahre alte Fußgängerin ist am Freitag - einen Tag nach einem Unfall in Beilngries (Landkreis Eichstätt)- ihren schweren Verletzungen erlegen. Ein 26 Jahre alter Autofahrer hatte am Donnerstagnachmittag bei der Ausfahrt aus einem Kreisverkehr angehalten, um eine Fußgängerin mit Kinderwagen über die Straße zu lassen, so Polizeiangaben vom Donnerstag.

Veröffentlicht: 15.12.2023, 22:16 Von: Deutsche Presse-Agentur