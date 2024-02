Unfälle

Unfall bei Holzarbeiten: Hand von Spaltmaschine abgetrennt

Kammlach / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Bei Holzarbeiten ist einem Mann in Schwaben eine Hand in einer Spaltmaschine abgetrennt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stand der Mann am Montag in Kammlach...