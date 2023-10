Unfall auf A8 ‐ vier Verletzte, 60.000 Euro Schaden

Vier Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn A8 bei Rohrdorf (Landkreis Rosenheim) verletzt worden. Sie wurden teilweise schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht, wie die Verkehrspolizei Rosenheim mitteilte. An beiden Fahrzeugen sei ein Sachschaden in Höhe von 60.000 Euro entstanden.

Im stockenden Verkehr sei ein 66 Jahre alte Autofahrer am Donnerstagabend auf der A8 Richtung Salzburg unterwegs gewesen. Er habe wegen einer Baustelle vom rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt. Ein 42 Jahre alter Autofahrer, der auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war, fuhr auf das Auto des 66-Jährigen auf.

Den Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte der 42-Jährige Alkohol getrunken und sei mit knapp 200 Kilometern pro Stunde auf das Auto des 66-Jährigen aufgefahren. Die Fahrbahn Richtung Salzburg wurde für fast drei Stunden gesperrt und gegen 02.30 Uhr wieder freigegeben.