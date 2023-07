Unfall auf A6: Frau und Kinder verletzt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 6 in Mittelfranken sind drei Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Ein 45–jähriger Lastwagenfahrer war am Montag Richtung Osten unterwegs, als er bei Schwabach verkehrsbedingt abbremsen musste. Eine 60–jährige Autofahrerin erkannte dies zu spät und fuhr mit rund 125 Kilometern pro Stunde auf den Lkw, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Durch den Aufprall blieb das Auto im Auflieger des Sattelzuges stecken und wurde einige Meter mitgeschleift. Die Frau und ihre beiden acht Jahre alten Insassen erlitten Prellungen, die Kinder zudem Brüche. Sie wurden alle ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.