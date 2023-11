Unfall an Bahnübergang: Zug und Transporter stoßen zusammen

Ein Kleintransporter ist an einem Bahnübergang bei Mindelheim (Kreis Unterallgäu) mit einem Zug zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Freitagmorgen wurde der 30 Jahre alte Fahrer des Transporters leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Obwohl der Fahrer des Zuges bremste, konnte ein Zusammenstoß nicht mehr vermieden werden, hieß es. Der Transporter fuhr gegen die linke Zugseite. Laut Polizei ist der Bahnübergang nicht durch Schranken gesichert.

Der Schaden an Transporter und Zug beläuft sich laut Polizei auf rund 40.000 Euro. Gut zwei Stunden musste die Zugstrecke zwischen Mindelheim und Pfaffenhausen am Freitagmorgen gesperrt bleiben. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Bahnverkehrs eingeleitet.