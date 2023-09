Fürth

Unbekannter versprüht Reizgas in Schule: 17 Verletzte

Fürth / Lesedauer: 1 min

Ein unbekannter Täter hat in einer Fürther Realschule Reizgas versprüht. 17 Schülerinnen und Schüler wurden dabei am Freitagmittag verletzt und erlitten Atemwegsreizungen, wie ein Sprecher der Einsatzzentrale in Nürnberg am Abend sagte.

Veröffentlicht: 29.09.2023, 21:06 Von: Deutsche Presse-Agentur