Unbekannter versprüht Pfefferspray: Fünf Menschen verletzt

Ein Unbekannter hat am Münchner Ostbahnhof Pfefferspray versprüht und insgesamt fünf Menschen verletzt. Er habe mit einem 19-Jährigen aus zunächst unklaren Gründen gestritten und dabei das Spray benutzt, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Die Begleiterinnen des 19-Jährigen - eine 14- und eine 19-Jährige - erlitten dadurch ebenfalls starke Reizungen der Atemwege und der Augen. Um den Notruf zu wählen, gingen sie in ein naheliegendes Restaurant, woraufhin zwei Gäste Atemwegsreizungen spürten. Die Verletzten wurden noch in der Nacht zum Sonntag bei der Bundespolizeiwache versorgt. Der Täter flüchtete unerkannt, gegen ihn ermittelt die Bundespolizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung.