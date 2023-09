Unbekannter Täter steckt Blitzer–Anhänger in Brand

Ein Unbekannter hat in Niederbayern einen Blitzer–Anhänger in Brand gesteckt. Zeugen bemerkten das Feuer am Mittwochabend, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand in Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) schnell löschen. Der Schaden soll im fünfstelligen Bereich liegen. Die Kriminalpolizei Landshut hat die Ermittlungen übernommen.