Oberbayern

Unbekannter schlägt Bergführer nach Hilfeversuch

Mittenwald / Lesedauer: 1 min

Ein Unbekannter hat einem Bergführer in Mittenwald (Landkreis Garmisch–Partenkirchen) eine Kopfnuss gegeben und ins Gesicht geschlagen. Der Bergführer hatte die Begleiterin des Unbekannten zuvor an einem Drahtseil gesichert, was die Frau wohl missverstand, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Veröffentlicht: 13.08.2023, 13:39 Von: Deutsche Presse-Agentur