Unbekannter beschädigt Tür von Moschee in Regensburg

Regensburg / Lesedauer: 1 min

Ein Unbekannter hat in Regensburg mit einem Hammer die Eingangstür einer Moschee beschädigt. Auch das Außenmobiliar eines Pizzalieferdienstes und ein parkendes Auto wurden in der Nacht zum Sonntag in Mitleidenschaft gezogen, wie die Polizei mitteilte.

17.09.2023