Unbekannte werfen mit Steinen gegen Polizeiinspektion

Mit faustgroßen Steinen haben Unbekannte am Mittwochabend gegen die Glastüre einer Polizeiinspektion in München geworfen. Ein Stein traf zudem ein geparktes Dienstauto, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die drei Täter flüchteten daraufhin bislang unerkannt. An der Türe entstanden Steinschlagschäden und auch die Seitenscheibe des Autos wurde beschädigt.