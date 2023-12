Augsburg

Unbekannte versuchen Geldautomat zu sprengen

Kleinaitingen / Lesedauer: 1 min

Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium. (Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild )

Unbekannte haben versucht einen Geldautomaten in Kleinaitingen (Landkreis Augsburg) zu sprengen. Der Automat sollte am frühen Dienstagmorgen mit Sprengstoff gesprengt werden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Veröffentlicht: 21.12.2023, 14:52 Von: Deutsche Presse-Agentur