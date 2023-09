Unbekannte tauschen Geschwindigkeitsbeschilderung aus

Auf der Bundesautobahn 92 haben Unbekannte bei Eching im Landkreis Landshut mindestens fünf Geschwindigkeitsschilder ausgetauscht. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, stellten Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Freising bei einer Streckenkontrolle am Freitagmorgen im Baustellenbereich fest, dass unter anderem fünf Zeichen mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Kilometer pro Stunde durch Schilder mit 30 Kilometer pro Stunde ausgetauscht worden waren. Die Unbekannten hätten die Schilder in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag ausgetauscht, so ein Sprecher. Wo sich die entwendeten Schilder befanden, war zunächst unklar. Die fälschlich angebrachten Verkehrszeichen wurden sichergestellt und Ermittlungen zu ihrer Herkunft wurden aufgenommen.