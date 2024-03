Unbekannte stehlen Schiffscontainer von Privatgrundstück

Einen ganzen Baucontainer mitsamt Inhalt haben unbekannte Diebe in Alzenau (Landkreis Aschaffenburg) gestohlen. Vermutlich hoben die Täter den Schiffscontainer mit einem Hebekran von dem Privatgrundstück, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Demnach fand die Tat zwischen Samstag und Dienstagmorgen statt. In dem Container seien nur Stühle und ein Tisch gewesen. Es wird ermittelt.